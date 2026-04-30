Economische groei eurozone zwakt af in eerste maanden van 2026

LUXEMBURG (ANP) - De economische groei van de eurozone is in de eerste drie maanden van 2026 afgezwakt ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Volgens statistiekbureau Eurostat viel de groei terug tot 0,1 procent, na een groei van 0,2 procent in de laatste drie maanden van 2025.

Daarmee presteerden de eurolanden slechter dan economen hadden verwacht. Die hadden gerekend op een economische groei van 0,2 procent. De eerste impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de economie lijkt daarmee iets groter te zijn dan verwacht. Het groeicijfer over het eerste kwartaal bevat echter slechts de eerste maand van de Iranoorlog, die eind februari begon en heeft geleid tot fors hogere energieprijzen.

Eurostat meldde ook dat de inflatie in de eurozone in april is uitgekomen op 3 procent, het hoogste niveau sinds september 2023. De sterk gestegen energiekosten door de oorlog dreigen daarmee de komende maanden tot stagflatie in de eurozone te leiden. Van stagflatie is sprake wanneer de economie nauwelijks groeit of zelfs krimpt, terwijl de consumentenprijzen blijven stijgen.