Unilever gaat prijzen verhogen door stijgende kosten

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse verzorgings- en voedingsmiddelenproducent Unilever gaat zijn prijzen verhogen vanwege de impact van hoger dan verwachte kosten door de oorlog in het Midden-Oosten. "Er zullen vaker prijsverhogingen komen, maar in kleine stappen", zei financieel directeur Srinivas Phatak tijdens een toelichting op de kwartaalresultaten.

Unilever, bekend van onder meer Knorr, Calvé, Hellmann's, Glorix en Rexona, verwacht voor het hele jaar een totale kosteninflatie van ongeveer 750 miljoen tot 900 miljoen euro. Dit is inclusief hogere logistieke kosten en productiekosten. "Dat is zo'n 350 tot 500 miljoen euro hoger dan we aan het begin van het jaar hadden verwacht", aldus Phatak. "Het is mogelijk dat we dat niet alleen met kostenbesparingen kunnen opvangen, dus we zullen ook prijzen verhogen", vervolgde hij.

Hoeveel producten in prijs zullen stijgen is niet bekendgemaakt. Wel gaf de financieel directeur aan dat de prijsstijgingen vooral gelden voor schoonmaak- en verzorgingsproducten. In opkomende markten, zoals Azië en Latijns-Amerika, zullen de prijzen sterker stijgen dan elders.

Coronapandemie

Consumentenbedrijven hebben te maken met de moeilijkste marktomstandigheden in jaren, door sterk stijgende grondstofprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de oorlog.

Unilever verhoogde de prijzen fors tijdens de coronapandemie en na de Russische inval in Oekraïne in 2022. Daarbij werden hogere grondstofkosten doorberekend aan consumenten, wat ertoe leidde dat veel klanten overstapten op goedkopere huismerken.

De prijsverhogingen zullen "zorgvuldig worden afgestemd en op een concurrerende manier worden doorgevoerd", aldus Phatak. Concurrenten van Unilever, zoals Nestlé en Procter & Gamble, waarschuwden recent ook voor hogere kosten door de oorlog in het Midden-Oosten.