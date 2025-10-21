Economische zelfstandigheid vrouwen opnieuw gelijkgebleven

DEN HAAG (ANP) - Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen in Nederland stagneert. Net als in 2023 verdiende ongeveer 70 procent minstens het bijstandsniveau uit eigen werk. Bij mannen is dit al langer stabiel op ongeveer 83 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers.

Tot en met 2022 hield de jarenlange groei aan, met een eenmalig zwakkere toename in coronajaar 2020. In 2023 was er een verdere stagnatie, omdat het minimumloon en daardoor ook de bijstandsuitkeringen omhooggingen en de netto-inkomens dat niet overtroffen. Afgelopen jaar was er opnieuw geen duidelijke groei, omdat vrouwen, net als mannen, niet aanzienlijk meer gingen werken.

Het aandeel economisch zelfstandige mannen, waarbij wordt gekeken naar 15- tot 67-jarigen die geen onderwijs volgen, ligt al sinds 2018 boven de 80 procent. Onder vrouwen groeide dat sindsdien van 63 procent naar 70 procent, geholpen doordat zij meer uren gingen werken.

Verschillen

In Urk is het verschil tussen de economische zelfstandigheid van mannen en vrouwen het grootst (89 om 60 procent), in Groningen het kleinst (77 om 72 procent).

Het CBS meldde eerder deze maand nog dat Nederland steeds minder vrouwen telt zonder eigen inkomen. Vorig jaar was dit nog 6 procent, tegenover 10 procent tien jaar eerder.