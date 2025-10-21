ECONOMIE
AP waarschuwt voor krom stemadvies chatbots en wil strenge eisen

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 6:05
anp211025040 1
DEN HAAG (ANP) - De stemadviezen die AI-chatbots geven zijn onbetrouwbaar en duidelijk gekleurd. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van eigen onderzoek. De geluiden over vertekende stemadviezen van chatbots klinken al langer. De AP waarschuwt om de chatbots niet te gebruiken voor stemadvies en vindt dat de AI-systemen die stemadvies geven aan strenge eisen moeten voldoen.
In het onderzoek vergeleek de AP vier chatbots met Kieskompas en StemWijzer. De chatbots kwamen "opvallend vaak" op de PVV of GroenLinks-PvdA uit, "ongeacht de vraag of opdracht van de gebruiker", aldus de privacywaakhond. Partijen als D66, SP, VVD en PvdD komen minder vaak als eerste keuze naar voren en partijen als BBB, CDA, SGP en DENK bijna nooit. "Ook niet wanneer de input van de gebruiker precies overeenkomt met de standpunten van een van deze partijen", aldus de AP.
"Chatbots lijken slimme hulpjes, maar als stemhulp slaan ze stelselmatig de plank mis. Hierdoor krijgen kiezers mogelijk - zonder het te weten - het advies om op een partij te stemmen die niet het beste bij hun voorkeuren past", aldus Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP.
