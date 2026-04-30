Econoom CBS: grootste impact Iranoorlog zit nu nog tussen de oren

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 11:07
DEN HAAG (ANP) - De grootste economische impact van de Iranoorlog zit nu nog vooral "tussen de oren" bij Nederlanders, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hij wijst daarbij op het Nederlandse consumentenvertrouwen, dat in twee maanden tijd is gekelderd, terwijl de echte economische gevolgen van het conflict volgens hem vooralsnog beperkt zijn.
Het statistiekbureau maakte donderdag een reeks economische cijfers bekend, die een beeld geven van hoe het ervoor staat met de Nederlandse economie. Zo steeg de inflatie in april naar 2,8 procent, ten opzichte van 2,7 procent in maart. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide volgens een eerste berekening het afgelopen kwartaal met 0,1 procent. Dat is minder dan in voorgaande kwartalen.
Het is daarbij de vraag welke rol de in februari uitgebroken Iranoorlog speelt, die ervoor heeft gezorgd dat de olie- en gasprijzen in maart en april hard zijn gestegen. "De echte economische effecten nu lijken nog mee te vallen", zegt Van Mulligen daarover. Zo is de stijging van de inflatie van 2,7 procent naar 2,8 procent volgens de econoom heel gering. "Sterker nog: als je energie eruit laat, dus ook de brandstoffen, ging de inflatie ook een tiende omhoog. Dus daar zit het niet echt."
"De grootste effecten zitten vooral tussen de oren, want je ziet dat in twee maanden tijd het consumentenvertrouwen echt is ingestort", merkt Van Mulligen op. Het statistiekbureau signaleerde eerder deze maand dat het vertrouwen van consumenten in april fors verder was verslechterd. De vertrouwensgraadmeter van het CBS liet de op een na sterkste daling zien sinds het begin van de metingen in april 1986.
