Inflatie eurozone stijgt naar 3 procent door energieprijzen

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in april gestegen naar 3 procent door de hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. De inflatie liep daarmee verder op ten opzichte van maart. In die maand stegen de consumentenprijzen al met 2,6 procent. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie nog 1,9 procent.

Economen hadden ook verwacht dat de kosten van het levensonderhoud in het eurogebied in april met 3 procent zouden stijgen. De inflatie in het eurogebied ligt daarmee ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen.

Energie werd in april 10,9 procent duurder, na een prijsstijging van 5,1 procent in maart. Diensten werden 3 procent duurder, na een prijsstijging van 3,2 procent een maand eerder. De prijzen van voeding, alcohol en tabak stegen met 2,5 procent, na een stijging van 2,4 procent in maart.