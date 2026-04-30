ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inflatie eurozone stijgt naar 3 procent door energieprijzen

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 11:18
LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in april gestegen naar 3 procent door de hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. De inflatie liep daarmee verder op ten opzichte van maart. In die maand stegen de consumentenprijzen al met 2,6 procent. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie nog 1,9 procent.
Economen hadden ook verwacht dat de kosten van het levensonderhoud in het eurogebied in april met 3 procent zouden stijgen. De inflatie in het eurogebied ligt daarmee ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen.
Energie werd in april 10,9 procent duurder, na een prijsstijging van 5,1 procent in maart. Diensten werden 3 procent duurder, na een prijsstijging van 3,2 procent een maand eerder. De prijzen van voeding, alcohol en tabak stegen met 2,5 procent, na een stijging van 2,4 procent in maart.
loading

POPULAIR NIEUWS

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

anp 477851024

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

overbieden

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

120051153_m

Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan

Combi - Zorro Ranch Epstein

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

Loading