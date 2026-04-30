Verbod om water uit sloten te halen in delen Brabant om droogte

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 11:06
BREDA (ANP) - In delen van Midden- en West-Brabant mag sinds donderdagochtend geen water uit beken en sloten meer gehaald worden. Door de aanhoudende droogte zijn de waterstanden fors gedaald, meldt Waterschap Brabantse Delta. Het zogeheten onttrekkingsverbod geldt voor zeven stroomgebieden.
Het verbod is onder meer van toepassing op boeren die water willen gebruiken om hun gewassen te beregenen. Ook de komende tijd wordt weinig neerslag verwacht. Het is voor het eerst dit jaar dat het waterschap een ontrekkingsverbod instelt. In twee andere gebieden is dat sinds vorig jaar al van kracht.
"De afgelopen periode hebben we zo veel mogelijk water vastgehouden", zegt bestuurder Rian Govers-Gabriëls. "Dat blijkt dus nog niet genoeg te zijn. Na een droge periode zijn we al toe aan het instellen van onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater. Het klimaat verandert en dat vraagt aanpassingen van ons allemaal."
Door lagere waterstanden kunnen oevers en kades beschadigd raken. Ook kan het ervoor zorgen dat waterdieren en -planten bezwijken. In andere delen van het land is het onttrekken van oppervlaktewater zover bekend wel nog toegestaan. De Unie van Waterschappen verwacht dat meer schappen de komende tijd verboden moeten instellen om de droogte.
POPULAIR NIEUWS

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

