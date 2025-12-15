ECONOMIE
Schoof voorzichtig optimistisch over Oekraïne-top in Berlijn

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:30
anp151225176 1
SCHIPHOL (ANP) - Premier Dick Schoof is "positief gestemd" over de onderhandelingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten over een einde aan de oorlog, waarbij hij maandagavond aanschuift. Hij hoort dat de besprekingen goed verlopen "en ik hoop dat we dat vanavond ook met elkaar kunnen afronden", zei Schoof voor vertrek naar Berlijn.
Oekraïense onderhandelaars overleggen in Berlijn al een paar dagen met de Amerikaanse delegatie om de jongste Amerikaanse vredesplannen minder onverteerbaar te maken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zich inmiddels bij zijn team gevoegd en de belangrijkste Europese leiders sluiten maandagavond aan. Ze hebben een werkdiner met, hopen ze, ook de Amerikanen.
Schoof is weliswaar voorzichtig optimistisch, maar "ook niet naïef". Op de onderhandelingstafel liggen nog altijd grote offers voor Oekraïne.
