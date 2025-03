Dirk groeit door echt de goedkoopste te zijn

Het gaat altijd over Jumbo en AH, maar vlak Dirk niet uit. Dirk groeide tussen 2022 en nu 10%, van een marktaandeel van 3,6 naar 4%. Dat is heel veel in winkelland. Dat flikte het bedrijf door echt de goedkoopste te zijn. Het AD zocht het uit hoe het dat voor elkaar kreeg.

Allereerst: Dirk doet aan niets, behalve aan goedkoop zijn. Niks zegeltjes, bezorging thuis of andere fratsen.

Sinds Dirk zich in 2022 losmaakte van DekaMarkt, is het bedrijf weer helemaal zichzelf: een prijsvechter pur sang. Geen thuisbezorging die toch alleen maar geld kost. Geen dure robots die dozen verschuiven. Geen spaaracties voor pannen, dozen of plastic Formule 1-auto’s. Gewoon: lage prijzen, elke dag, overal.

Waar anderen dromen van groei en macht, blijft Dirk eigenwijs gericht op prijs. Liever klein groot zijn in prijzen, dan groot klein zijn in marge.

Dirk hóéft geen 700 winkels zoals Jumbo – sterker nog, het wil niet eens, . Geen ongebreidelde expansiedrift dus, maar focus op de winkelvloer en de kosten voor de klant aan de kassa. Dáár zit het succes van kleine formules.

En daarom trekt Dirk niets aan van trends, schrijft Foodlog, maar snoept het bedrijf wel marktaandeel weg van de concurrentie. Bij Jumbo gaat nu even alles fout. Te snel gegroeid onder leiding van een CEO die ook nog in zwart geld deed. En natuurlijk de dure, inmiddels wegbezuinigde escapades met de autoracerij van Max Verstappen en een schaats- en wielerteam.

Dirk laat zien dat je vooral in dure tijden weer gewoon klanten kunt winnen met actie, actie, actie – en een kassabon waar je als klant wél om kunt lachen.

De Consumentenbond kroonde Dirk – samen met ALDI – tot goedkoopste supermarkt voor je dagelijkse basics. Niet alleen voor A-merken, maar ook voor huismerkproducten. Een zak penne? Bij Albert Heijn 95 cent, bij Dirk slechts 85 cent. Huismerk pindakaas? AH vraagt er € 1,79 voor, Dirk doet het voor € 1,65. Volgens YouGov is Dirk al drie jaar op rij de meest gewaardeerde supermarkt onder Nederlandse consumenten die de formule kennen en weet zo ALDI af te troeven.