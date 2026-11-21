Stel: je verdient €3.000 bruto per maand en je werkt als bediende in België. Dan krijg je in december nog eens €3.000 bruto. In Duitsland krijgt ongeveer de helft van de werknemers rond deze tijd Weihnachtsgeld. In Nederland heb je geen recht op extra geld in december.

Toch ben je over een heel jaar gerekend niet per se slechter af. Dat komt door je vakantiegeld.

België: één maandloon extra

De meeste Belgische bedienden vallen onder paritair comité 200. Daar is de eindejaarspremie gelijk aan één maandloon, en daarom spreekt men ook van een dertiende maand of 13de maand. De werkgever moet uiterlijk in december betalen. Je moet dan onder contract zijn op het moment van betaling en minstens zes maanden in dienst zijn.

Een wet die dit regelt, is er ook in België niet. De premie staat in de cao van je sector of in afspraken binnen je bedrijf. Een volle premie is netto ook geen volle maand. Volgens rekensite Eindejaarspremie.be houdt een bediende zonder kinderen ten laste van een premie van €3.200 bruto € 1.574,20 netto over.

Belgische ambtenaren krijgen een eindejaarstoelage. Bij de federale overheid bestaat die in 2026 uit een vast deel van €973,14, plus 2,5 procent van de jaarwedde en 7 procent van het oktoberloon. Vorig jaar was het vaste deel nog €937,56. Volgens de berekeningsnota van de FOD BOSA wordt de toelage op 27 november uitbetaald.

Duitsland: de helft krijgt Weihnachtsgeld

Volgens een analyse van het vakbondsgezinde onderzoeksinstituut WSI van 13 november krijgt 52 procent van de Duitse werknemers dit jaar Weihnachtsgeld. Het cijfer komt uit een online-enquête onder 36.026 werknemers via Lohnspiegel.de. Het WSI zegt zelf dat de enquête niet representatief is.

Of je het krijgt, hangt vooral af van een cao. Met een Tarifvertrag krijgt 78 procent Weihnachtsgeld, zonder Tarifvertrag 42 procent. In het westen van Duitsland krijgt 54 procent het, in het oosten 41 procent. „Met Kerstmis wordt het voordeel van cao's voor werknemers extra zichtbaar”, zegt WSI-looneexpert Malte Lübker.

Zu Weihnachten wird der Vorteil von Tarifverträgen für die Beschäftigten besonders sichtbar. - Malte Lübker, WSI (origineel in het Duits)

Op Weihnachtsgeld heb je in Duitsland geen wettelijk recht. Hoe hoog het is, verschilt sterk per sector. Bij gemeenten is de jaarlijkse uitkering 85 procent van het maandloon. In de middelste loongroep is dat €3.216. In de grafische industrie van Sleeswijk-Holstein en Hamburg loopt het op tot 159 procent van een maandloon. Volgens het Duitse statistiekbureau kregen werknemers met een cao in 2024 gemiddeld €2.987 bruto.

Nederland: alleen als je cao het regelt

Een Nederlandse werknemer heeft wettelijk geen recht op een dertiende maand of een eindejaarsuitkering. Je hebt er alleen recht op als het in je cao of je arbeidscontract staat. Zonder cao en zonder schriftelijke afspraak krijg je dus niets.

Sommige sectoren regelen het wel. Bij de Rijksoverheid en in ziekenhuizen is de eindejaarsuitkering 8,33 procent van het jaarsalaris. Dat is precies een dertiende maand. Bij gemeenten is het 6,75 procent. Bij de overheid zit het in het individueel keuzebudget (IKB), en je bepaalt zelf wanneer het wordt uitbetaald. Woningcorporaties keren in december 2026 4 procent uit.

Hoeveel Nederlanders in december iets extra krijgen, weet niemand precies. Geldzaken.nl schat dat het ongeveer de helft van de werknemers is, maar er is geen recent landelijk cijfer.

Je vakantiegeld maakt veel goed

Op vakantiegeld heb je in Nederland wel een wettelijk recht. Dat is minimaal 8 procent van je brutojaarloon en wordt meestal in mei uitbetaald. Bij €3.000 bruto per maand gaat het om €2.880.

Een Belgische bediende krijgt in mei of juni dubbel vakantiegeld: 92 procent van één bruto maandloon. Bij €3.000 is dat €2.760. Het Nederlandse vakantiegeld is dus zelfs iets hoger.

Het verschil zit dus niet in mei, maar in december.

Op een rij bij €3.000 bruto per maand

België, bediende in PC 200: €3.000 eindejaarspremie in december plus €2.760 dubbel vakantiegeld in mei of juni, samen €5.760 bruto

Duitsland, gemeentepersoneel: een jaarlijkse uitkering van 85 procent, ofwel €2.550 bruto. Zonder cao heb je minder dan de helft kans op Weihnachtsgeld

Nederland zonder regeling: €2.880 vakantiegeld in mei, in december niets extra

Nederland met een dertiende maand van 8,33 procent: €2.880 vakantiegeld plus bijna €3.000 eindejaarsuitkering, samen ruim €5.800 bruto

Wat de bedragen niet zeggen

Het zijn allemaal brutobedragen. Over een extraatje betaal je overal belasting en premies. In Nederland houdt je werkgever loonheffing in volgens het tarief voor bijzondere beloningen. In België hou je van je eindejaarspremie volgens Eindejaarspremie.be vaak grofweg de helft netto over. Ook de lonen zelf en de sociale zekerheid verschillen per land. Dat zag je al in ons stuk „Werkloos bij €4.000 bruto: zoveel WW krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand”.

Wil je weten of jij in december iets extra krijgt? Zoek in je cao of contract naar „eindejaarsuitkering” of „dertiende maand”. Ben je dit jaar begonnen, dan krijg je bij vrijwel alle cao's een deel naar rato. Begon je op 1 juli, dan krijg je dus 6/12 van het volledige bedrag.