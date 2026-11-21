OBIHIRO (ANP) - Schaatser Kjeld Nuis is bij de wereldbekerwedstrijden in Obihiro opnieuw net naast het podium op de 1500 meter geëindigd. De 37-jarige Nederlander werd met 1.45,38 vijfde. Ning Zhongyan uit China won, net als een week eerder in Beijing.

Olympisch kampioen Ning was met 1.43,58 sneller dan Jordan Stolz, die in de eerste rit tot 1.43,79 kwam. Met een iets snellere slotronde dook de Chinees onder de tijd van de Amerikaan. Daniele Di Stefano uit Italië werd met 1.44,72 derde. Nuis werd in de slotrit verslagen door Metoděj Jílek. De Tsjech eindigde met 1.45,05 als vierde.

Joep Wennemars zette met 1.45,54 de zevende tijd neer. Tim Prins was met 1.46,62 goed voor de dertiende plaats.