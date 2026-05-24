Eerste lng-tanker door Straat van Hormuz naar India sinds oorlog

Economie
door anp
zondag, 24 mei 2026 om 9:24
ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG) - Het eerste schip met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) voor India is door de nog altijd vrijwel afgesloten Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van scheepstrackinggegevens. Het is voor India de eerste lng-tanker die de Perzische Golf heeft verlaten sinds het uitbreken van de Iranoorlog eind februari.
Het gaat om een schip van ADNOC Logistics & Services, dat de transporten van staatsoliebedrijf Abu Dhabi National Oil Company uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verzorgt. Volgens Bloomberg werd de tanker Al Hamra recent waargenomen met lading op weg naar het westen van India.
De tanker stopte rond 19 april met het uitzenden van een signaal. Op dat moment was het schip leeg en lag het stil bij de oostelijke ingang van de Straat van Hormuz. In die periode is lng aan boord geladen bij de exportfaciliteit op Das Island van ADNOC, blijkt uit data van onderzoeksbureau Kpler. Dat eiland ligt in de Perzische Golf.
