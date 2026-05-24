Iraanse media: nucleaire kwestie geen onderdeel langer bestand

TEHERAN (ANP/RTR) - Het nucleaire programma van Iran vormt volgens het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim geen onderdeel van het memorandum van overeenstemming waar Iran en de VS aan de hand van Pakistan aan werken. Nucleaire onderhandelingen worden gevoerd na aanvaarding van het voorlopige akkoord en de verlenging van het bestand met zestig dagen.

Iran stelt dat het bestand ook zal gelden in Libanon. Bij een eerdere bestandsregeling ontkenden de VS en Israël dat de strijd in Libanon ook viel onder de wapenstilstand tussen de VS en Iran.

Iraanse media stellen dat de prioriteit uitgaat naar de heropening van de Straat van Hormuz en de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse scheepvaart. Er zouden ook bevroren Iraanse tegoeden vrijgegeven moeten worden. De heropening van de strategische zeestraat en het stoppen van de blokkade van Iraanse scheepvaart zou binnen dertig dagen geregeld moeten zijn. Iran heropent de straat niet als niet eerst de blokkade van zijn schepen voorbij is.