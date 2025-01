Onrustige nacht in Amsterdam met 'flink aantal incidenten'

AMSTERDAM (ANP) - De jaarwisseling in Amsterdam is onrustig verlopen, meldt de gemeente. Er zijn acht incidenten gemeld van agressie en geweld tegen hulpverleners van politie en brandweer. Het gaat hierbij onder meer om gehoorschade door vuurwerk, brandwonden en een agent die in zijn gezicht is geslagen.

De gemeente spreekt van "een flink aantal incidenten" en zegt dat de sfeer op verschillende plekken "grimmig" was. De Mobiele Eenheid is meerdere keren ingezet.

In totaal heeft de politie 66 mensen aangehouden. Een politieman in burger loste bij het aanhouden van meerdere verdachten een waarschuwingsschot. De ambulance rukte 275 keer uit voor spoedritten en de brandweer 227 keer voor branden in de hoofdstad. Daartussen zaten 32 voertuigbranden.

Vuurwerk

Dinsdagavond werd al duidelijk dat meerdere vuurwerkshows gecanceld moesten worden om de harde wind. De lichtshow en het aftelmoment op het Museumplein gingen wel door. Daar kwamen ruim 60.000 mensen op af. Volgens de gemeente is de viering feestelijk verlopen.

Door de hele stad werd veel vuurwerk afgestoken, ondanks het afsteekverbod. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) veroordeelt het geweld tegen hulpverleners en pleit opnieuw voor een landelijk vuurwerkverbod.

"We doen in onze gemeenten met man en macht wat we kunnen om de nacht veilig te laten verlopen, maar we hebben de landelijke politiek hier hard bij nodig", zegt burgemeester Femke Halsema. "Het lokaal afsteekverbod is kansloos zolang de regering niets doet tegen de verkoop en consumenten daarmee een tegengesteld signaal geeft. Het is niet langer uit te leggen."