Eerste waterstoffabriek aangesloten op Nederlands netwerk

ROTTERDAM (ANP) - De eerste producent van groene waterstof is aangesloten op de Nederlandse waterstofinfrastructuur, meldt Gasunie. De waterstoffabriek van Shell op de Rotterdamse Maasvlakte, genaamd Holland Hydrogen 1, is de eerste met een aansluiting op het waterstofnetwerk.

De fabriek is verbonden met een waterstofleiding aangelegd door Gasunie-dochter Hynetwork. De 32 kilometer lange leiding loopt van de waterstoffabriek naar de raffinaderij van Shell in Pernis, waar de leiding nog op aangesloten moet worden.

Uiteindelijk moeten er meerdere producenten en afnemers op het waterstofnetwerk aansluiten, vertelt een woordvoerder van Gasunie. In 2023 startte de bouw van het waterstofnetwerk en in 2030 moeten de industrieclusters aan de Nederlandse kust zijn aangesloten op de infrastructuur. Na 2030 staat ook verbinding met Duitsland en België op de planning.