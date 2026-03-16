Eerste waterstoffabriek aangesloten op Nederlands netwerk

Economie
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 10:45
ROTTERDAM (ANP) - De eerste producent van groene waterstof is aangesloten op de Nederlandse waterstofinfrastructuur, meldt Gasunie. De waterstoffabriek van Shell op de Rotterdamse Maasvlakte, genaamd Holland Hydrogen 1, is de eerste met een aansluiting op het waterstofnetwerk.
De fabriek is verbonden met een waterstofleiding aangelegd door Gasunie-dochter Hynetwork. De 32 kilometer lange leiding loopt van de waterstoffabriek naar de raffinaderij van Shell in Pernis, waar de leiding nog op aangesloten moet worden.
Uiteindelijk moeten er meerdere producenten en afnemers op het waterstofnetwerk aansluiten, vertelt een woordvoerder van Gasunie. In 2023 startte de bouw van het waterstofnetwerk en in 2030 moeten de industrieclusters aan de Nederlandse kust zijn aangesloten op de infrastructuur. Na 2030 staat ook verbinding met Duitsland en België op de planning.
POPULAIR NIEUWS

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06

Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

