Verzekeraars aan werkgevers: neem actie en voorkom pensioenstrop

Het Verbond van Verzekeraars roept ondernemers op snel contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling om de pensioenregeling aan te passen aan het nieuwe stelsel. Als werkgevers dit niet voor 2028 hebben gedaan, ziet de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon en moet over het hele pensioenvermogen belasting worden betaald. Dat bevestigt een woordvoerder van de branchevereniging na berichtgeving door het AD.

Hij schat dat het mogelijk over honderdduizenden werkenden gaat. De meeste werknemers bouwen pensioen op bij een fonds, maar ongeveer 20 procent van alle werknemers heeft een regeling bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling. Volgens het Verbond van Verzekeraars moeten 36.000 bedrijven nog overstappen, vooral kleinere bedrijven.

De koepelorganisatie gaat er overigens wel van uit dat werkgevers op tijd actie ondernemen en dat werkenden niet in de problemen zullen komen.