Ontploffing op Zuidas Amsterdam, politie onderzoekt video

Samenleving
door Redactie
maandag, 16 maart 2026 om 10:49
bijgewerkt om maandag, 16 maart 2026 om 11:14
Bij kantorencomplex het Atrium op de Zuidas is zondagnacht een explosief afgegaan. Hierdoor ontstond een kleine brand, die geblust kon worden door beveiligers van het kantoorgebouw. Op X wordt de explosie toegeschreven aan Ashab al-Yamin, de politie doet onderzoek naar het incident. Dat meldt Het Parool.
De explosie gebeurde iets voor 01.00 uur in de nacht van zondag op maandag bij de entree van het Atrium, een kantoorgebouw op de Zuidas. Door de explosie ontstond een kleine brand. De beveiligers van het pand kregen die snel onder controle, zegt een woordvoerder van de politie.
De draaideur van het gebouw, waaraan lichte schade is ontstaan, is maandagochtend buiten gebruik. De facility manager van het gebouw heeft 'geen idee' wie er achter de explosie zit.
Op X circuleert een video van de explosie. In de tekst bij de video wordt gesuggereerd dat een groep die zichzelf identificeert als Ashab al-Yamin verantwoordelijk is voor de explosie bij het kantoorgebouw. Bij de eerdere aanslagen op de Joodse school in Amsterdam en bij de synagoge in Rotterdam ging een soortgelijke video rond.
Een politiewoordvoerder meldt: "Wij hebben kennisgenomen van het filmpje en doen onderzoek naar of er een link is met de ontploffing op de Zuidas."
Bron: Het Parool

