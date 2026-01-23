EIB-directeur: bouw krijgt probleem als personeelstekort blijft

AMSTERDAM (ANP) - De bouwsector heeft de komende vijf jaar 94.000 nieuwe mensen nodig, anders wordt het een "serieus probleem" om alle opdrachten te realiseren en dreigen vertragingen. Dit heeft directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gezegd in gesprek met het ANP. De geplande personeelsuitbreiding bij Defensie kan het de bouw nog lastiger maken.

Het EIB kwam deze week met zijn verwachtingen voor de bouwproductie tot en met 2030. Het instituut voorziet dat die dit jaar stijgt vergeleken met vorig jaar en de komende jaren verder groeit. De bouw kampt al langer met een personeelstekort. Volgens Van Hoek moeten die 94.000 mensen onder meer van bouwopleidingen of uit het buitenland komen. Maar als te weinig arbeidskrachten instromen, lopen projecten vertraging op.

"Wat gebeurt er op het moment dat het heel druk is? Je gaat een aannemer bellen en die zegt dan: ik kom niet volgende week maar ik kan u over vier maanden inplannen. En als het nog drukker wordt: over zes maanden kan ik langskomen", schetst Van Hoek.

Concurreren met defensie

Hoeveel bouwplannen dan langer dreigen te duren en hoeveel langer, kan hij niet inschatten. Wat dit betekent voor bijvoorbeeld de bouw van nieuwe huizen is volgens hem ook lastig in te schatten en hangt ook af van de keuzes die bouwbedrijven maken. "Dan ga je het werk misschien anders organiseren en zeggen: sommige opdrachten moeten we dan niet aannemen, want anders loopt het uit de hand."

Een bouwbedrijf kan bijvoorbeeld ook zelf zij-instromers opleiden, maar zij kunnen in het begin nog niet zoveel doen als ervaren collega's. Ook daardoor kunnen vertragingen ontstaan, aldus Van Hoek.

Verder vreest hij dat de bouw op de arbeidsmarkt concurreert met Defensie. "Het soort mensen dat Defensie zoekt, behoort ook tot de doelgroep voor de bouw. Het zet extra druk op de toch al moeilijke arbeidsmarkt voor de bouw."