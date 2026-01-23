ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vorig jaar fors minder nieuwe asielaanvragen in Nederland

Samenleving
door Peter Janssen
vrijdag, 23 januari 2026 om 5:50
ANP-547561079
Het aantal eerste asielaanvragen daalde vorig jaar fors, meldt Trouw. De belangrijkste verklaring: er kwamen veel minder asielzoekers uit Syrië naar Nederland.
Het aantal eerste asielverzoeken is vorig jaar gedaald tot het niveau van voor de coronapandemie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel meldden zich in 2025 ruim 24 duizend asielzoekers voor het eerst in Nederland. Dat zijn een kwart minder aanvragers dan in 2024 en bijna 40 procent minder dan tijdens de piek van de afgelopen jaren in 2023, toen ruim 38 duizend mensen voor het eerst om asiel vroegen in Nederland.
Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die het ministerie van Asiel en Migratie maandelijks naar buiten brengt. De data geven een eerste inzicht in de asieltrend van vorig jaar in Nederland.

Lees ook

Spreidingswet: aantallen niet gehaaldSpreidingswet: aantallen niet gehaald
Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld: "We leven in een tijd van intense instabiliteit"Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld: "We leven in een tijd van intense instabiliteit"
Vandaag is De Dag: Trump wordt onherroepelijk presidentVandaag is De Dag: Trump wordt onherroepelijk president
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

anp220126034 1

Rabobank beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

ANP-548076604

Het schrikbewind van Wilders

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

Scherm­afbeelding 2026-01-22 om 06.37.59

Steeds meer jonge vrouwen willen traangootfillers: hoe onschuldig is het echt?

Loading