Vorig jaar fors minder nieuwe asielaanvragen in Nederland

Het aantal eerste asielaanvragen daalde vorig jaar fors, meldt Trouw. De belangrijkste verklaring: er kwamen veel minder asielzoekers
uit Syrië naar Nederland.
Het aantal eerste asielverzoeken is vorig jaar gedaald tot het niveau van voor de coronapandemie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel meldden zich in 2025 ruim 24 duizend asielzoekers
voor het eerst in Nederland. Dat zijn een kwart minder aanvragers dan in 2024 en bijna 40 procent minder dan tijdens de piek van de afgelopen jaren in 2023, toen ruim 38 duizend mensen voor het eerst om asiel
vroegen in Nederland.
Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die het ministerie van Asiel
en Migratie maandelijks naar buiten brengt. De data geven een eerste inzicht in de asieltrend van vorig jaar in Nederland.