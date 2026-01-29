EIB: recordbedrag van 100 miljard naar defensie en duurzaamheid

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft vorig jaar een recordbedrag van 100 miljard euro geïnvesteerd in onder meer defensie, groene projecten en digitale transitie, maakte de organisatie donderdag bekend.

Bijna 60 procent van alle financiering ging naar groene projecten. Het betreft investeringen in stroomnetwerken, energieopslag, hernieuwbare energie en schone technologie om de zware industrie te verduurzamen. Ook werd veel geld gestoken in maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Volgens de EIB helpt dit "economieën en samenlevingen sterker en weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan."

Vorig jaar financierde de Europese Investeringsbank een vijfde van alle nieuwe zonneparken, een op de drie nieuwe windprojecten op land, en het merendeel van alle windprojecten op zee. "Door de recordhoogte van investeringen in energie-efficiëntie zullen de energierekeningen voor kleine en middelgrote bedrijven en huishoudens naar verwachting dalen", stelt de bank.

Oekraïne

Als reactie op "het nieuwe geopolitieke landschap" zijn de investeringen in veiligheid en defensie verviervoudigd tot meer dan 4 miljard euro. "Dankzij deze uitbreiding speelt de EIB-groep een leidende rol in het waarborgen van vrede en veiligheid voor de burgers van de EU", staat in een rapport van de organisatie.

De financiering voor Oekraïne steeg naar een recordniveau en bedraagt sinds het begin van de oorlog met Rusland nu meer dan 4 miljard euro. Volgens de EIB wordt gemiddeld elke twee weken een nieuw project ondertekend of geopend. Het gaat onder andere om scholen, ziekenhuizen en gemeenschapsvoorzieningen, maar ook om stadsverwarming en energievoorziening voor de Oekraïners.

Nederland ontving vorig jaar leningen ter waarde van in totaal 4,1 miljard euro. "De investeringen zijn gericht op versterking van de economische weerbaarheid en het concurrentievermogen. Ook is de sterke positie van Nederland als leider op het gebied van innovatie, technologie en groene groei ondersteund."