'Maffiaversie van VN': dit zijn de 27 stichtende leden van Trumps Vredesraad

Politiek
door Pieter Immerzeel
donderdag, 29 januari 2026 om 10:24
bijgewerkt om donderdag, 29 januari 2026 om 10:43
De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen week met veel bombarie zijn eigen versie van een landenunie opgericht: de Board of Peace, oftewel Vredesraad. Het initiatief leidt tot veel ophef.
De raad, die moet gaan toezien op wereldwijde vrede en stabiliteit, is volgens deskundigen een dekmantel voor Trump om meer macht naar zich toe te trekken. "Het is een speeltje van Trump om zo veel mogelijk invloed uit te oefenen", zegt Amerikakenner Kirsten Verdel tegen NU.nl.
Macht vergroten
Ook volgens hoogleraar internationale betrekkingen Annette Freyberg-Inan is het "heel duidelijk" dat de raad niet is opgericht voor vrede en veiligheid. "Het is geen internationaal samenwerkingsverband, maar het moet de lange arm van Trump worden. Het is een manier om zijn macht te vergroten", zegt zij tegen Nu.nl.
"Hij zou ook kunnen werken aan de versteviging van de VN, maar daar heeft hij geen baat bij", zegt Verdel. "Hij is bezig met een totale herschikking van de wereldorde, waarbij het om macht en het recht van de sterkste gaat." Ook Freyberg-Inan vreest dat de VN opzij wordt geschoven als machtige landen, zoals China en Rusland, toetreden tot de Vredesraad.
Wereldorde opgeschud
Beide landen zijn uitgenodigd, maar hebben nog geen definitief antwoord gegeven. "De VN is natuurlijk niet perfect, maar het is wel het beste en grootste samenwerkingsverband dat we hebben. Als dat wordt ondermijnd, valt het hele systeem dat na de Tweede Wereldoorlog is opgesteld in elkaar."
De landen die Trumps uitnodiging accepteren mogen standaard drie jaar in de raad zitten. Voor een permanent lidmaatschap vraagt de Amerikaanse president een eenmalige bijdrage van 1 miljard dollar (zo'n 850 miljoen euro).
"Dit past in zijn wereldbeeld dat alles te koop is", zegt Laurien Crump. Zij is defensie- en buitenlandexpert bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. "Hij probeert er direct een zakendeal uit te slepen."
Bijna alle aangesloten landen, waaronder Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Turkije, Israël en Belarus, waren bij de oprichtingsceremonie in Davos aanwezig.
Hieronder staan de 27 deelnemende landen die bekend zijn gemaakt op het officiële X-account van Board of Peace:
Albanië
Argentinië
Armenië
Azerbeidzjan
Bahrein
Belarus (Wit-Rusland)
Bulgarije
Cambodja
Egypte
El Salvador
Hongarije
Indonesië
Jordanië
Kazachstan
Kosovo
Koeweit
Mongolië
Marokko
Pakistan
Paraguay
Qatar
Saoedi-Arabië
Turkije
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Oezbekistan
Vietnam
Bron: Nu.nl

