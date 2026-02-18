ECONOMIE
Eigenaar Batavus en Babboe stelt met schuldendeal toekomst veilig

door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 11:24
HEERENVEEN (ANP) - Fietsenfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus, Sparta en Babboe, heeft nieuwe afspraken gemaakt met schuldeisers om zijn toekomst veilig te stellen. Volgens het bedrijf heeft een meerderheid van de kredietverstrekkers ingestemd met een deal waardoor de schuld aanzienlijk vermindert. Daarbij draagt durfinvesteerder KKR "na constructief overleg" zijn aandelen over aan schuldeisers.
Accell kwam na de coronaperiode in financiële problemen. Tijdens de pandemie steeg de vraag naar fietsen en plaatsten veel fietsbedrijven extra orders. Door logistieke problemen was het toen echter lastig op tijd aan de juiste onderdelen te komen. Toen de behoefte aan nieuwe fietsen na corona weer normaliseerde, zat Accell met grote onverkochte voorraden.
In 2024 sloot het bedrijf al een akkoord met aandeelhouders, banken en financiers over het kwijtschelden van een deel van de schulden. Maar de schuldenberg bleef op de financiën drukken. Afgelopen jaar moest de onderneming weer vele miljoenen euro's lenen, meldde Het Financieele Dagblad vorige maand.
Transformatie
Volgens topman Jonas Nilsson kan Accell zich na de nieuwe afspraken weer richten op het vormgeven van zijn langetermijntoekomst. Hij spreekt van een volgende stap in de transformatie van het bedrijf.
In augustus werd al bekend dat Accell zijn fabriek in Heerenveen sluit, waardoor het bedrijf geen productie meer heeft in Nederland. De sluiting van de fabriek gaat gepaard met een verlies van ongeveer 160 banen. De toekomstige productie wordt geconcentreerd in de fabriek in Hongarije, ondersteund door een locatie voor eindassemblage in het Franse Dijon.
Volgens Nilsson komt er door het bereikte akkoord ook weer extra financiering vrij voor Accell. Financiële details over de gemaakte afspraken zijn niet naar buiten gebracht.
