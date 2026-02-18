ECONOMIE
Topman FrieslandCampina verwacht weinig impact Chinese heffingen

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 11:28
AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina gaat weinig merken van de Chinese importheffingen op zuivel die sinds vorige week van kracht zijn. Dat zei topman Jan Derck van Karnebeek woensdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers. De tarieven raken een klein deel van de activiteiten van het zuivelconcern in het Aziatische land. Op babyvoeding, het belangrijkste product van het bedrijf in China, zit geen heffing.
China heeft importheffingen van 11,7 procent op verschillende kaas-, melk- en roomproducten opgelegd. Dat is flink lager dan de ruim 40 procent die eerder werd opgelegd. FrieslandCampina heeft drie businessgroepen in China, waarvan de twee grootste niet worden geraakt. "Vloeibare melk en room worden wel geraakt, maar dat is marginaal", aldus de topman.
Voor dit jaar ziet Van Karnebeek andere grotere uitdagingen. Dat zijn allereerst de snel gestegen melkvolumes met een lage melkprijs als gevolg. "Die blijft in de eerste twee kwartalen nog wel laag." Ook heeft het zuivelbedrijf last van een relatief dure euro.
