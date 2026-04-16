Eigenaar Doritos en Lay's verkoopt meer snacks na prijsverlaging

PURCHASE (ANP/BLOOMBERG) - PepsiCo, moederbedrijf van Doritos en Lay's, heeft weer meer snacks verkocht, blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het aantal verkopen in de snackdivisie bij de Amerikaanse multinational was in de afgelopen kwartalen juist dalende. Topman Ramon Laguarta spreekt van een "opmerkelijke verbetering" in de verkoop van gemaksvoedsel als geheel.

Om de groei in de snackdivisie verder aan te jagen, verlaagde PepsiCo de prijzen van zijn grote snackmerken tot wel 15 procent. Dat leidde in dat segment toch tot een omzetstijging van 2,6 procent.

De totale omzet van PepsiCo, dat ook dranken zoals Pepsi in zijn portfolio heeft, steeg in het eerste kwartaal naar 19,4 miljard dollar, een stijging van 8,5 procent. Onderaan de streep hield het bedrijf in de eerste drie maanden van 2026 2,3 miljard dollar over, tegenover 1,8 miljard dollar vorig jaar in deze periode.