Eigenaar Doritos en Lay's verkoopt meer snacks na prijsverlaging

Economie
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 14:14
PURCHASE (ANP/BLOOMBERG) - PepsiCo, moederbedrijf van Doritos en Lay's, heeft weer meer snacks verkocht, blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het aantal verkopen in de snackdivisie bij de Amerikaanse multinational was in de afgelopen kwartalen juist dalende. Topman Ramon Laguarta spreekt van een "opmerkelijke verbetering" in de verkoop van gemaksvoedsel als geheel.
Om de groei in de snackdivisie verder aan te jagen, verlaagde PepsiCo de prijzen van zijn grote snackmerken tot wel 15 procent. Dat leidde in dat segment toch tot een omzetstijging van 2,6 procent.
De totale omzet van PepsiCo, dat ook dranken zoals Pepsi in zijn portfolio heeft, steeg in het eerste kwartaal naar 19,4 miljard dollar, een stijging van 8,5 procent. Onderaan de streep hield het bedrijf in de eerste drie maanden van 2026 2,3 miljard dollar over, tegenover 1,8 miljard dollar vorig jaar in deze periode.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

