NVM aan overheid: pak problemen informatie funderingsrisico's aan

Economie
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 14:15
UTRECHT (ANP) - Huiseigenaren dreigen de dupe te worden van de problemen rond de nieuwe manier waarop ze worden geïnformeerd over de funderingsrisico's van hun woning. Als de overheid geen regie neemt om de problemen op te lossen, "dreigt een situatie waarin woonconsumenten klem komen te zitten tussen onduidelijke risico-inschattingen, beperkte onderzoekscapaciteit en onzekerheid bij financiering", stelt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
De makelaarsvereniging heeft donderdag een brief aan woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan gestuurd met deze waarschuwing. Vanaf 1 april is het verplicht om informatie over de funderingsrisico's mee te nemen in taxatierapporten voor woningen. De NVM ziet echter een aantal knelpunten in de uitvoering. Zo zouden te weinig deskundigen beschikbaar zijn om onderzoeken uit te voeren en zouden hypotheekverstrekkers hun acceptatiebeleid nog niet helemaal hebben aangepast aan de nieuwe funderingsinformatie. Dit laatste leidt volgens de NVM tot onzekerheid bij kopers en vertraging bij de financiering.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

