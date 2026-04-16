Kunstroofverdachte vraagt rechtbank om akkoord procesafspraken

ASSEN (ANP) - De advocaten van de 37-jarige Douglas Chesley W. (37), een van de verdachten in de zaak over de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum, hebben de rechtbank in Assen donderdag gevraagd akkoord te gaan met de procesafspraken die W. met het Openbaar Ministerie is overeengekomen.

Het OM heeft met W. en medeverdachte Jan B. (21) de afspraak gemaakt dat ze een derde strafkorting krijgen in ruil voor de teruggave van de gouden helm en twee van de drie gouden armbanden die in januari vorig jaar uit het museum zijn gestolen. "De verdachten hebben hun nek uitgestoken om de kunstschatten terug te geven", zei een van de raadslieden van W.

Het OM eiste dinsdag gevangenisstraffen van 44 maanden tegen de twee verdachten met wie een deal is gesloten. "De verdediging spreekt de uitdrukkelijke wens uit dat de rechtbank akkoord gaat met de procesafspraken, zodat deze zaak tot een einde kan komen", zei de raadsman van W. in zijn pleidooi.