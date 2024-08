Eigenaar Douwe Egberts stijgt op Damrak na koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - JDE Peet's behoorde woensdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Douwe Egberts, Senseo en Pickwick werd door Jefferies op de kooplijst gezet. Volgens de kenners van de zakenbank waren de resultaten van het bedrijf in de eerste jaarhelft veel beter dan verwacht. Het aandeel steeg daarop ruim 6 procent en was daarmee de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven.

De algehele stemming op het Damrak was opnieuw positief. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 891,22 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 872,04 punten, onder aanvoering van JDE Peet's. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen won 0,5 procent. De Britse inflatie is in juli opgelopen tot 2,2 procent. In de vorige twee maanden bleef de inflatie nog onveranderd op 2 procent, wat gelijk is aan de doelstelling van de Bank of England.