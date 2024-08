Topman grootste staalbedrijf ter wereld voorziet 'ernstige' crisis

SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - De staalindustrie staat voor een crisis die ernstiger is dan de recessies van 2008 en 2015. Daarvoor waarschuwt Hu Wangming, topman van de China Baowu Steel Group, het grootste staalbedrijf ter wereld.

Baowu produceert ongeveer 7 procent van het staal in de wereld. De Chinese staalindustrie, internationaal verreweg de grootste, kampt al geruime tijd met een afnemende binnenlandse vraag door de crisis in de vastgoedsector. Prijzen daalden naar een dieptepunt en fabrieken leden grote verliezen. Staalproducenten in Azië, Europa en Noord-Amerika worstelen nu al met de huidige golf van Chinese export.

Hu vergeleek de omstandigheden met een "strenge winter". De nieuwe crisis zal waarschijnlijk "langer, kouder en moeilijker te doorstaan zijn dan verwacht", zei hij op de halfjaarlijkse vergadering van het bedrijf. De Chinese staalindustrie liep harde klappen op tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 en opnieuw in 2015-2016. In beide gevallen werden de crises uiteindelijk opgelost door massale stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid.