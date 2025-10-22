Van Weel: tijd dringt voor fase 2 van Gaza-plan

AMMAN (ANP) - Er moet snel overeenstemming komen over fase twee van het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. "Deze periode moet niet te lang duren", zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) na een bezoek aan een centrum in Jordanië waar Palestijnse agenten worden getraind.

De huidige situatie in Gaza is niet lang vol te houden, vindt hij. Hamas, dat al tegenstanders executeerde, moet weg. Dat is volgens hem het enige wat zeker is. "Hamas heeft niet heel veel te kiezen."

In de tweede fase moet Hamas worden ontwapend. "Het moet zo snel mogelijk gebeuren." Maar hoe dat dan precies moet, weet ook Van Weel nog niet. Hamas wil zijn wapens alleen overdragen aan het bestuur van een toekomstige Palestijnse staat.

Oude vrienden

Jordanië is blij met het plan van Trump, verklaarde de Jordaanse minister Ayman Safadi (Buitenlandse Zaken) na een gesprek met zijn Nederlandse collega. Maar vergeet de Westelijke Jordaanoever niet, was ook zijn boodschap. Safadi waarschuwde dat verslechtering van de situatie in de Westbank tot nieuwe problemen zal leiden. Hij wees op de voortdurende confiscatie van Palestijns land door Israël.

Nederland en Jordanië zijn oude vrienden. Volgend jaar vieren ze 75 jaar diplomatieke banden. Van Weel prees de rol die Jordanië op de achtergrond heeft gespeeld tijdens de Gaza-oorlog. De regering in Amman regelde voedseldroppings boven Gaza, ook met Nederlandse militaire vliegtuigen. En in Jordanië worden veel gewonde kinderen uit de Gazastrook opgenomen.