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Eigenaar MediaMarkt verhoogt omzet, winst boven verwachting

Economie
door anp
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DÜSSELDORF (ANP) - Het moederbedrijf van elektronicaketen MediaMarkt, Ceconomy, heeft afgelopen boekjaar meer omzet behaald. Het bedrijf overtrof ook zijn eigen winstverwachtingen. Dat meldt het Duitse bedrijf in voorlopige cijfers over het gebroken boekjaar dat eind september afliep.
De omzet kwam uit op 24 miljard euro, ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. De winst voor belasting en rente komt naar verwachting uit op 515 miljoen euro. Dat is meer dan het doel van 500 miljoen euro dat het bedrijf had gesteld. De nettowinst meldt het bedrijf niet en definitieve cijfers volgen later.
De Nederlander Remko Rijnders is sinds dit jaar de hoogste baas bij het in Düsseldorf gevestigde Ceconomy. "Onze winstgevendheid stijgt al vijftien kwartalen op rij", aldus Rijnders. "Dat is een bewijs van de duurzame verbetering van onze bedrijfsactiviteiten."
Ceconomy, dat ook Saturn onder zich heeft, telt nu 1068 winkels. In Nederland zijn er 54 MediaMarkt-winkels.
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