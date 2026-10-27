Congo meldt meer dan 10.000 ebolabesmettingen

KINSHASA (ANP/RTR) - Het aantal bevestigde ebolagevallen in Congo is de 10.000 voorbij. Uit officiële cijfers van de gezondheidsautoriteiten komt naar voren dat er inmiddels 10.060 besmettingen zijn geregistreerd. Het dodental staat op 4887.

In het land grijpt sinds mei de bundibugyovariant van het virus om zich heen. Het aantal besmettingen stond afgelopen vrijdag nog op 9964, met een sterftecijfer van bijna 49 procent.

Ebola, een besmettelijke aandoening die voor bloedingen in het lichaam kan zorgen, dook de afgelopen maanden ook op in andere Afrikaanse landen. Congo geldt wel als het zwaarst getroffen land.

De uitbraak leidt in het grote land tot onrust. Zo vielen met machetes gewapende jongeren eind vorige week gezondheidswerkers aan in het oosten van Congo. Die beschuldigden ze ervan de ziekte te verspreiden door water te besmetten.