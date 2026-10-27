Nederland stuurt volgend jaar weer geen act naar het Eurovisie Songfestival. De NPO ziet af van deelname en maakt dat binnenkort bekend, vertellen insiders aan het AD . Kijken en stemmen kun je in mei waarschijnlijk wel, op meer avonden dan toen Nederland nog meedeed.

Het songfestival komt waarschijnlijk gewoon op NPO 1

Het AD verwacht dat de publieke omroep de shows uitzendt, net als dit jaar. Toen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. NOS en NTR zonden de halve finales en de finale toch uit op NPO 1, meldde TVgids

Het songfestival van 2027 is in Burgas, in Bulgarije, dat dit jaar won met Dara. Dit zijn de avonden:

Eerste halve finale: dinsdag 11 mei 2027

Tweede halve finale: donderdag 13 mei 2027

Finale: zaterdag 15 mei 2027

Zonder Nederlandse act keken er minder mensen. Gemiddeld 798.000 kijkers zagen de finale van 16 mei live , tegen 3.590.000 een jaar eerder. Helemaal vergelijkbaar is dat niet: de meetmethode veranderde en uitgesteld kijken telt pas later mee.

Je stem telt in alle drie de shows

Doet Nederland mee, dan stem je in één halve finale en in de finale. Dit jaar mochten Nederlandse kijkers in beide halve finales en in de finale stemmen, schrijft Songfestival.be

Je stemmen komen dan op één hoop met die uit andere landen zonder act. Die groep heet Rest of the World en telt per show als één extra land. Ze deelt één keer 12, 10 en 8 tot en met 1 punt uit, net als een deelnemend land.

De EBU, de Europese omroepunie die het songfestival organiseert, heeft de stemregels voor 2027 nog niet bekendgemaakt. De Rest of the World-stem bestaat sinds 2023.

Waarom de NPO toch afhaakt

Eind september besloot de NPO dat Nederland in 2027 terugkeert, met een eigen team van experts. AvroTros, dat de deelname jarenlang verzorgde, blijft weg vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza.

Daarna kwamen tientallen klachten binnen bij de ombudsman van de publieke omroep. Zo’n 400 NPO-medewerkers stuurden een brandbrief. Geen enkele omroep wilde mensen leveren voor het team, meldt het AD.

Davina Michelle, Tangarine en Marnix Emanuel waren nog in de race om naar Burgas te gaan. Buurland België doet in 2027 wel weer mee

Zo stem je in mei mee

Kijk op tv of online. Zendt de NPO niet uit, dan kun je de shows volgen op het officiële YouTube-kanaal van het songfestival, zegt de organisatie op Eurovision.com. Stem via de app of esc.vote. Vanuit een land zonder act stem je online, in de officiële songfestival-app of op de website esc.vote. Let op het stemvenster. Bij een halve finale gaat het rond middernacht op de dag van de show open, dicht bij de start van de uitzending en na het laatste liedje nog zo’n 18 minuten open. Bij de finale stem je van vlak voor het eerste liedje tot ongeveer 40 minuten na het laatste. Hooguit tien stemmen. Sinds dit jaar geldt een maximum van tien stemmen per betaalmethode, de helft van daarvoor.

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