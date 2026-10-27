Nederland stuurt volgend jaar weer geen act naar het Eurovisie
Songfestival. De NPO ziet af van deelname en maakt dat binnenkort
bekend, vertellen insiders aan het
AD
. Kijken en stemmen kun je in mei waarschijnlijk wel, op meer
avonden dan toen Nederland nog meedeed.
Het
songfestival komt waarschijnlijk gewoon op NPO 1
Het AD verwacht dat de publieke omroep
de shows uitzendt, net als dit
jaar. Toen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. NOS en NTR
zonden de halve finales en de finale toch uit op NPO 1, meldde
TVgids
.
Het songfestival
van 2027 is in Burgas, in Bulgarije, dat dit jaar
won met Dara. Dit zijn de avonden:
- Eerste halve finale: dinsdag 11 mei 2027
- Tweede halve finale: donderdag 13 mei 2027
- Finale: zaterdag 15 mei 2027
Zonder Nederlandse act keken er minder mensen. Gemiddeld 798.000
kijkers zagen de finale van 16 mei live
, tegen 3.590.000 een jaar
eerder. Helemaal vergelijkbaar is dat niet: de meetmethode veranderde en
uitgesteld kijken telt pas later mee.
Je stem telt in alle drie de
shows
Doet Nederland mee, dan stem je in één halve finale en in de finale.
Dit jaar mochten Nederlandse kijkers in beide halve finales en in de
finale stemmen, schrijft
Songfestival.be
.
Je stemmen komen dan op één hoop met die uit andere landen zonder
act. Die groep heet Rest of the World en telt per show als één extra
land. Ze deelt één keer 12, 10 en 8 tot en met 1 punt uit, net als een
deelnemend land.
De EBU, de Europese omroepunie die het songfestival organiseert,
heeft de stemregels voor 2027 nog niet bekendgemaakt. De Rest of the
World-stem bestaat sinds 2023.
Waarom de NPO toch afhaakt
Eind september besloot de NPO dat Nederland in 2027 terugkeert, met
een eigen team van experts. AvroTros, dat de deelname jarenlang
verzorgde, blijft weg vanwege de deelname van Israël en de oorlog in
Gaza.
Daarna kwamen tientallen klachten binnen bij de ombudsman van de
publieke omroep. Zo’n 400 NPO-medewerkers stuurden een brandbrief. Geen
enkele omroep wilde mensen leveren voor het team, meldt het AD.
Davina Michelle, Tangarine en Marnix Emanuel waren nog in de race om
naar Burgas te gaan. Buurland België
doet in 2027 wel weer mee
.
Zo stem je in mei mee
- Kijk op tv of online. Zendt de NPO niet uit, dan
kun je de shows volgen op het officiële YouTube-kanaal van het
songfestival, zegt de organisatie op Eurovision.com.
- Stem via de app of esc.vote. Vanuit een land zonder
act stem je online, in de officiële songfestival-app of op de website
esc.vote.
- Let op het stemvenster. Bij een halve finale gaat
het rond middernacht op de dag van de show open, dicht bij de start van
de uitzending en na het laatste liedje nog zo’n 18 minuten open. Bij de
finale stem je van vlak voor het eerste liedje tot ongeveer 40 minuten
na het laatste.
- Hooguit tien stemmen. Sinds dit jaar geldt een
maximum van tien stemmen per betaalmethode, de helft van daarvoor.
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