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Eigenaar Nexperia mag bestuurders onder ede laten verhoren

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 19:22
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ARNHEM (ANP) - Het Chinese moederbedrijf van Nexperia mag bestuurders van de Nijmeegse chipmaker voor de Nederlandse rechter laten verhoren. Maar aan dat verhoor zitten wel beperkingen, heeft de rechtbank in Arnhem bepaald.
Nexperia en moederbedrijf Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland, door ingrijpen van het kabinet in de bedrijfsvoering en een zaak die Europese bestuurders hadden aangespannen tegen topman Wing Zhang. Chinese onderdelen van Nexperia opereren nu feitelijk als apart bedrijf.
De Chinese eigenaar van Nexperia houdt de chipmaker verantwoordelijk voor de schade als gevolg van de ruzie en heeft daarover al een rechtszaak aangespannen in China. Ook loopt er een procedure tussen Nexperia en het moederbedrijf over de terugbetaling van een lening. Met een voorlopig getuigenverhoor wil Wingtech onder ede bestuurders van Nexperia laten verhoren met het oog op mogelijke schadevergoedingsprocedures. De rechtbank in Arnhem heeft nu bepaald dat het verhoor alleen mag gaan over feiten rondom die terugbetaling van de lening aan Nexperia.
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