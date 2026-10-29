ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse winkeliers zetten zich schrap voor nieuw protest en geweld

Economie
door anp
anp291026150 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/RTR) - Winkeliers in Frankrijk zetten zich schrap voor een derde weekend vol onrust. De afgelopen weekenden mondden protesten in meerdere Franse steden uit in geweld en plunderingen van winkels. De schade en de gemiste inkomsten tot nu toe worden geschat op ongeveer 1,8 miljard euro.
Fransen demonstreren tegen onder meer de stijgende kosten van het levensonderhoud. Tijdens eerdere demonstraties raakten volgens de Franse Kamer van Koophandel 2400 winkels in het hele land beschadigd. Op zaterdag 31 oktober en donderdag 5 november staan nieuwe protesten gepland.
De meeste winkelmanagers beslissen vrijdag of ze deze zaterdag openblijven. In aanloop naar de protesten van afgelopen weekend sloten veel winkeliers uit voorzorg hun deuren uit angst voor nieuw geweld. Ondanks strengere beveiliging werd toen alsnog bij vijftig winkels ingebroken.
De Franse Kamer van Koophandel schat de verliezen voor winkeliers op meer dan 1 miljard euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

shutterstock_2773059055

Laadpaal doet het niet, maar waarom? Zo eenvoudig als een stekker is je elektrische auto opladen nog lang niet

Loading