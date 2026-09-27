Elektrische auto? Ook in 2027 krijg je nog 30 procent korting op de wegenbelasting

Wie in 2027 een volledig elektrische personenauto rijdt, betaalt nog altijd niet de volledige motorrijtuigenbelasting. De korting blijft 30 procent: je betaalt dus 70 procent van het normale MRB-tarief voor jouw gewichtsklasse en provincie. Dat is gunstig voor de portemonnee, maar het betekent niet automatisch dat je rekening volgend jaar lager wordt. Plug-inhybrides vallen buiten de regeling.

Voor welke auto’s geldt de korting?

Het gaat om de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd. Voor volledig elektrische personenauto’s geldt in 2027 dezelfde korting als in 2026: 30 procent. Je betaalt daarmee 70 procent van het normale tarief dat hoort bij het gewicht van de auto en de provincie waarin je woont.

Het woord “volledig” is belangrijk. Een plug-inhybride kan deels elektrisch rijden, maar krijgt hierop geen korting. Voor plug-inhybrides is het belastingvoordeel sinds 2026 verdwenen. Een stekker aan de auto is dus niet voldoende.

De regeling betekent bovendien niet automatisch dat een elektrische auto goedkoper is in de wegenbelasting dan een vergelijkbare benzineauto. Elektrische auto’s zijn door hun accu vaak zwaarder. En het gewicht speelt een grote rol bij de berekening van de MRB.

Een stekker is niet genoeg: de korting geldt alleen voor volledig elektrische personenauto’s, niet voor plug-inhybrides.

Wat scheelt dat in euro’s?

Een eenvoudig rekenvoorbeeld laat zien wat de korting betekent. Stel dat het normale jaarlijkse MRB-tarief voor jouw gewichtsklasse en provincie €1.000 bedraagt. Met 30 procent korting betaal je €700. Het voordeel is dan €300 per jaar, gemiddeld €25 per maand.

Dat voorbeeld is geen voorspelling van je persoonlijke aanslag. Het bedrag verschilt per provincie, gewichtsklasse en tariefjaar. Bovendien is het geen extra voordeel ten opzichte van 2026: ook toen gold al een korting van 30 procent.

De korting blijft dus gelijk. Je rekening hoeft dat niet te doen.

Waarom kan de rekening toch stijgen?

De korting is een percentage, geen vast bedrag. Het landelijke MRB-tarief wordt jaarlijks aangepast, onder meer aan de inflatie. Daarnaast bepaalt elke provincie zelf de hoogte van de opcenten: de provinciale opslag op de motorrijtuigenbelasting.

Stijgt het normale tarief, dan kan ook de rekening voor een elektrische auto hoger worden, ondanks de korting van 30 procent. Wie een EV overweegt, doet er daarom goed aan niet alleen naar het kortingspercentage te kijken, maar ook naar het gewicht van de auto en de wegenbelasting in de eigen provincie.

Controleer bij een berekening altijd of je het juiste tariefjaar gebruikt. Een uitkomst voor 2026 zegt nog niet precies wat je in 2027 betaalt.

En na 2027?

Volgens de huidige wetgeving blijft de korting in 2028 30 procent. In 2029 daalt deze naar 25 procent. Vanaf 2030 vervalt de korting helemaal.

Wie een elektrische auto voor meerdere jaren koopt, moet dus verder kijken dan de belastingrekening van volgend jaar. De tegemoetkoming blijft in 2027 bestaan, maar de gratis wegenbelasting keert niet terug.

De korting op een rij

2027 en 2028: 30 procent korting; je betaalt 70 procent van het normale MRB-tarief.

2029: 25 procent korting; je betaalt 75 procent van het normale MRB-tarief.

Vanaf 2030: geen korting meer volgens de huidige wetgeving.

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