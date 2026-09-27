DigiD is handig, maar Estland gaat verder: dit kan Nederland ervan leren

Een kind aangeven, een document ondertekenen of een scheiding aanvragen: in Estland kan het digitaal . Dat klinkt als een land met een bijzonder handige DigiD. Maar de interessantste les zit niet in het inloggen. Het gaat om wat er daarna gebeurt: welke gegevens moet je nog invullen, welke instanties werken samen en kun je zien wat de overheid met jouw informatie doet? Op die punten biedt Estland Nederland inspiratie.

DigiD is de sleutel, niet het hele huis

DigiD bewijst wie je bent wanneer je inlogt bij een aangesloten organisatie. Dat is belangrijk, maar het maakt van alle overheidsdiensten nog geen samenhangend geheel. Een goede sleutel zegt tenslotte weinig over de inrichting van het huis.

In Estland vormen digitale identificatie, digitaal ondertekenen en gegevensuitwisseling samen de basis van de dienstverlening. Een digitale handtekening wordt er bijvoorbeeld ook gebruikt voor arbeidsovereenkomsten. De vergelijking gaat dus niet tussen twee apps, maar tussen een inlogmiddel en een bredere digitale aanpak.

Een goede digitale overheid vraagt niet alleen wie je bent, maar ook waarom je hetzelfde opnieuw moet invullen.

Les één: vraag niet wat je al weet

Estland werkt met het ‘once-only’-principe: gegevens die de overheid al heeft, hoeven burgers in beginsel niet opnieuw aan te leveren. Via X-tee, de Estse toepassing van X-Road, kunnen organisaties gegevens beveiligd uitwisselen. Dat is geen vrijbrief om overal in te neuzen: toegang vergt afspraken en autorisatie.

Nederland begint hier niet op nul. Ook onze basisregistraties zijn ingericht op eenmalig verzamelen en meervoudig gebruiken. De les is daarom niet: koop een Ests computersysteem. Wel: maak gegevenshergebruik voor de burger merkbaar, zonder onnodige gegevens te delen. Een digitaal formulier blijft bureaucratie als je vooral overtypt wat elders al bekend is.

Les twee: organiseer rond het leven

Een geboorte, huwelijk of overlijden past niet netjes binnen één overheidsafdeling. Estland bundelt daarom op het portaal eesti.ee informatie en diensten rond zulke levensgebeurtenissen. Bij trouwen kun je bijvoorbeeld zien welke stappen zijn afgehandeld en welke nog volgen.

Dat is een bruikbaar uitgangspunt voor Nederland: laat de overheid achter de schermen samenwerken, in plaats van de burger te laten uitzoeken welk loket waarvoor verantwoordelijk is. Meet succes niet aan het aantal online formulieren, maar aan het aantal handelingen dat iemand bespaard blijft.

Les drie: laat zien wie je gegevens gebruikt

Op het Estse overheidsportaal staat een Data Tracker. Daarmee kunnen burgers zien welke bewerkingen met hun persoonsgegevens zijn uitgevoerd bij aangesloten registraties. Die aansluiting is belangrijk: het is geen magisch venster op iedere database.

Voor Nederland is dat een aantrekkelijke norm. Wie meer gegevens wil hergebruiken, moet ook begrijpelijk uitleggen wie erbij kan, waarvoor en hoe een burger fouten kan laten herstellen.

Minder bureaucratie is pas vooruitgang als de burger niet minder grip krijgt.

Digitaal is niet hetzelfde als zonder mensen

Zelfs het Estse paradepaardje vraagt nuance. Een scheidingsaanvraag kan online, maar bij de gemeentelijke procedure volgt voor de afronding nog een persoonlijke afspraak. ‘Digitaal beschikbaar’ betekent dus niet automatisch ‘van begin tot eind vanaf de bank’.

Nederland hoeft bovendien niet ieder loket weg te digitaliseren. Houd telefonische en persoonlijke hulp beschikbaar en zorg voor een uitweg bij fouten of storingen. De beste les uit Estland is uiteindelijk niet méér schermen, maar minder gedoe.

In het kort

DigiD regelt je digitale identificatie bij aangesloten diensten. Estlands aanpak combineert identificatie met ondertekenen, gegevensuitwisseling en diensten rond levensgebeurtenissen. Nederland kent al basisregistraties voor gegevenshergebruik. De winst zit in de samenhang, met privacy, inzicht en menselijke hulp als voorwaarden.

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