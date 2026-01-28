ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Elektrische autobouwer Tesla ziet winst flink dalen

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 22:38
anp280126212 1
AUSTIN (ANP) - De winst van de bouwer van elektrische auto's Tesla is in het afgelopen kwartaal flink gedaald onder druk van lagere verkopen en hogere kosten. Volgens het door Elon Musk geleide bedrijf kwam de nettowinst uit op 840 miljoen dollar, wat 61 procent minder is dan een jaar eerder.
De totale omzet zakte in het vierde kwartaal met 3 procent naar 24,9 miljard dollar. Bij de automotive-activiteiten zakte de omzet met 11 procent. Maar bij de energie- en batterijsystemen en andere activiteiten werden meer inkomsten behaald, wat voor compensatie zorgde.
Over heel 2025 werd een omzet geboekt van 94,8 miljard dollar en een nettowinst van 3,8 miljard dollar. Dat was een jaar eerder respectievelijk 97,7 miljard en 7,1 miljard dollar.
Tesla had eerder al gemeld dat vorig jaar aanzienlijk minder auto's werden verkocht. Het ging om ruim 1,6 miljoen voertuigen. Dat waren er bijna 1,8 miljoen in 2024.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

Loading