Elektrische autobouwer Tesla ziet winst flink dalen

AUSTIN (ANP) - De winst van de bouwer van elektrische auto's Tesla is in het afgelopen kwartaal flink gedaald onder druk van lagere verkopen en hogere kosten. Volgens het door Elon Musk geleide bedrijf kwam de nettowinst uit op 840 miljoen dollar, wat 61 procent minder is dan een jaar eerder.

De totale omzet zakte in het vierde kwartaal met 3 procent naar 24,9 miljard dollar. Bij de automotive-activiteiten zakte de omzet met 11 procent. Maar bij de energie- en batterijsystemen en andere activiteiten werden meer inkomsten behaald, wat voor compensatie zorgde.

Over heel 2025 werd een omzet geboekt van 94,8 miljard dollar en een nettowinst van 3,8 miljard dollar. Dat was een jaar eerder respectievelijk 97,7 miljard en 7,1 miljard dollar.

Tesla had eerder al gemeld dat vorig jaar aanzienlijk minder auto's werden verkocht. Het ging om ruim 1,6 miljoen voertuigen. Dat waren er bijna 1,8 miljoen in 2024.