FBI doorzoekt verkiezingskantoor in Georgia om beweringen fraude

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 22:42
ATLANTA (ANP/RTR) - De FBI heeft een huiszoeking gedaan bij een verkiezingskantoor in Fulton County, Georgia. Deze zou verband houden met herhaalde beweringen van de Amerikaanse president Donald Trump over verkiezingsfraude bij de door hem verloren presidentsverkiezingen van 2020.
Trump zei vorige week in Davos nog dat het "een vervalste verkiezing" was en dat "mensen binnenkort vervolgd zullen worden voor wat ze hebben gedaan". Er is tot nu toe geen bewijs geleverd voor eventuele fraude.
"Het bevel trof een aantal documenten met betrekking tot de verkiezingen van 2020", meldde Fulton County in een verklaring. FBI-agenten waren volgens een functionaris op zoek naar computers en stembiljetten.
Hertellingen
Bij de verkiezingen van 2020 verloor Trump nipt van Joe Biden in de staat Georgia. Verschillende hertellingen en een handmatige controle van de stembiljetten bevestigden dit.
Na de verkiezingen zou Trump onder meer een staatsbestuurder onder druk hebben gezet om stemmen te "vinden".
