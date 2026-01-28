ECONOMIE
Facebook-moederbedrijf Meta voert AI-investeringen nog verder op

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 22:37
anp280126211 1
MENLO PARK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms gaat dit jaar veel meer geld uitgeven aan datacenters en kunstmatige intelligentie. Dat kwam woensdag naar voren bij de presentatie van de jaarcijfers van het socialemediabedrijf. Daarmee voert Meta de druk flink op in de concurrentiestrijd op het vlak van AI tussen grote techbedrijven.
Het Amerikaanse concern, dat tevens eigenaar is van Instagram en WhatsApp, voorziet dat de investeringen voor 2026 tussen de 115 miljard en 135 miljard dollar zullen liggen. Vorig jaar ging het nog om ruim 72 miljard dollar. De nieuwe prognose is veel scherper dan kenners alom voor mogelijk hadden gehouden.
Meta-topman Mark Zuckerberg wil met al dat geld de infrastructuur, rekenkracht en het talent verzamelen die hij nodig acht om de competitieve AI-race te winnen van andere techbedrijven. Hij streeft ernaar zogenoemde superintelligentie te bereiken, een theoretische mijlpaal waarbij machines menselijke prestaties kunnen overtreffen.
