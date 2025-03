Elon Musk: Hoe je $148 miljard verliest in minder dan twee maanden

Jarenlang hebben de critici van Donald Trump hem ervan beschuldigd dat hij zich gedroeg als een louche tweedehands autoverkoper. Deze week was hij het echt op de South Lawn van het Witte Huis.

Samen met Elon Musk stond Trump naast vijf Tesla's, met in zijn hand een stuk papier met handgeschreven notities over modellen en kosten. Trump zei dat hij zelf een Tesla ging kopen voor de volle prijs. Toen stapten Trump en Musk in een van de auto's. Musk legde uit dat het elektrische voertuig “als een golfkarretje dat heel hard kan” was. Trump was er dol op. “Wow. Dit is prachtig. Dit is een ander paneel dan ik heb, alles is computer!”

Dit was een stuntelige, corrupte poging om de zaken van een vriend op te vijzelen, en zeker beneden het niveau van het presidentschap. Maar je moet niet over het hoofd zien hoe gênant het spektakel was voor Musk.

De subtekst van het evenement - waarbij Trump ook verklaarde dat het Witte Huis alle gewelddaden tegen Tesla-dealers als binnenlands terrorisme zou bestempelen - waren de aanhoudende protesten in het hele land tegen Tesla, vanwege Musks rol in de regering-Trump.

In sommige steden hebben demonstranten Tesla's beklad of beschadigd en laadstations van het bedrijf in brand gestoken. De aandelenkoers van Tesla is sterk gedaald - bijna 50 procent sinds het hoogtepunt halverwege december, na de verkiezingen - door vreselijke verkoopcijfers in Europa.

Het inderhaast opgezette persevenement in het Witte Huis werd gepresenteerd als een blijk van solidariteit, maar de optiek was heel duidelijk: Musk had Trump nodig om zijn puinhoop voor hem op te lossen.

En Tesla is niet de enige onderneming van Musk die het moeilijk heeft. De enorme nieuwe Starship-raket van SpaceX is dit jaar tweemaal ontploft tijdens testvluchten. En Ontario, Canada, heeft zijn contract met zijn Starlink internetbedrijf opgezegd om diensten te verlenen aan afgelegen gemeenschappen, onder verwijzing naar de tarieven van Trump. Volgens de Bloomberg Billionaire Index is Musk $148 miljard armer dan hij was op Inauguration Day

Slechts 17 dagen nadat hij een kettingzaag hanteerde en triomfantelijk danste op het podium van CPAC, keek de miljardair eerder deze week op Fox Business alsof hij ging huilen. Hij bekende dat hij "grote problemen" had met het runnen van zijn vele bedrijven en slaakte een lange, sombere zucht en haalde zijn schouders op toen hem werd gevraagd of hij misschien terug wilde naar zijn bedrijven nadat hij klaar is in de regering.

Maar Musk loopt volgens The Atlantic een levengroot risico. Hij is vooral rijk omdat mensen geloven dat zijn bedrijven fantastisch zijn. En dat gelooft ontlenen ze aan de overtuiging dat Musk geweldig is, een soort hedendaagse Edison. De waarde van Musk hangt misschien meer samen met zijn imago dan met zijn daadwerkelijke prestaties. Hij is een menselijke meme stock. Zijn bedrijven zijn veel waard omdat ze ooit winstgevend worden en omdat Musk daarvoor gaat zorgen

Dus dat imago is van levensbelang. Hij wordt sinds 58 dagen door steeds meer mensen wereldwijd gehaat. Maar zolang hij de wereld bestuurd samen met een andere gehate man, Donlad Trump, hoeft dat niet erg te zijn.

Maar wat als Trump genoeg van hem krijgt? Trump krijgt immers altijd na een tijdje, als ze hun waarde hebben gehad, genoeg van anderen. Zijn trouwe schaduw Mike Pence mocht van Trump zelfs worden opgehangen.

Het zou dom zijn om met enige zekerheid te suggereren dat Musk er aan gaat. In het verleden is hij er altijd in geslaagd om uit de problemen te komen. Misschien is de meest hoopvolle uitkomst voor Musk dat Trump te veel van zijn eigen presidentschap aan Musk heeft verbonden om hem onder de bus te gooien. We gaan het zien.