Elon Musk kondigt 'kindvriendelijke' app van AI-startup aan

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De start-up van Elon Musk op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) gaat een app maken voor "kindvriendelijke" inhoud. Dit meldt Musk, de oprichter van xAI, op zijn socialemediaplatform X.

"We gaan Baby Grok maken, een app speciaal gericht op kindvriendelijke inhoud", meldt hij zondag. Grok is de chatbot van xAI, die data gebruikt die wordt aangeleverd door X. De miljardair gaf in zijn bericht geen verdere informatie over de app.

Eerder deze maand lanceerde xAI een nieuwe versie van Grok, nadat de chatbot antisemitische opmerkingen had geplaatst op X. Zo prees de bot onlangs nazi-leider Adolf Hitler, wat leidde tot verontwaardiging. Daarop volgden excuses voor dat "verschrikkelijke gedrag" op het X-account van de bot.