Slachtoffer steekpartij Utrecht is 39-jarige man uit De Meern

UTRECHT (ANP) - Het slachtoffer dat zaterdagavond overleed door een steekpartij in de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok is een 39-jarige man uit het nabijgelegen De Meern. De politie hield na het incident een 43-jarige man uit Utrecht aan als verdachte. Een woordvoerder laat nu weten er vooralsnog van uit te gaan dat de twee de enige betrokkenen waren.

Het onderzoek naar wat er voorafging aan de steekpartij loopt nog. De locatie zal de rest van het weekend afgezet blijven, aldus de woordvoerder. De steekpartij gebeurde in een deuropening van een huis in de Kanaalstraat. "Het was daar in de straat toen heel druk, dus mogelijk hebben mensen iets gezien of gefilmd." De politie hoopt getuigen te spreken en camerabeelden te ontvangen.