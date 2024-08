Tijdelijke evacuatie camping om bosbrand aan Franse zuidkust

CANET-EN-ROUSSILLON (ANP) - Van een camping in Canet-en-Roussillon, aan de Franse Middellandse Zeekust vlak bij de Spaanse grens, zijn 3000 mensen tijdelijk geëvacueerd om een bosbrand. Die was na ongeveer twee uur onder controle, maar volgens plaatselijke media is een camper in vlammen opgegaan. De meeste geëvacueerden zijn rond 07.00 uur teruggekeerd.

Ze werden 's nachts opgevangen in een pand van de gemeente en in een nabijgelegen strandtent. De camping Mar Estang werd door het vuur bedreigd omdat de brand vlakbij was uitgebroken en harde windvlagen de vlammen richting Mar Estang dreven. Er heeft ook op een deel van de camping brand gewoed. Twee brandweerlieden, een politieagent en vier burgers zijn lichtgewond geraakt.