Amerikaanse arts loopt ebola op in Congo

Een Amerikaanse arts die werkt als zendeling in Congo, is positief getest op ebola nadat hij patiënten had behandeld in een lokaal ziekenhuis. Dat meldt Fox News op gezag van de christelijke hulporganisatie Serge. Volgens die Amerikaanse nieuwszender hebben twee andere Amerikaanse zendelingen ter plaatse, onder wie de vrouw van de besmette arts, geen symptomen. Ook zij werkten met patiënten. Hoe het de arts vergaat, wordt niet gemeld.

Het zou gaan om de Bundibugyo-variant, die recentelijk uitbrak in Congo en al aan meer dan honderd mensen het leven kostte. Van een kleine vierhonderd anderen wordt vermoed dat zij het virus ook hebben opgelopen, meldde de BBC eerder op maandag.

Voor de Bundibugyo-variant van ebola is geen vaccin voorhanden. Behandeling van de gevolgen van een besmetting is dan ook hoofdzakelijk "ondersteunend", zo schrijft het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC). Desgevraagd bevestigt die instantie tegenover persbureau Reuters dat de Amerikaan besmet is geraakt in Congo. Er zou worden gewerkt om hem over te brengen naar Duitsland voor behandeling. De CDC benadrukt dat het gevaar van de ebolavariant voor de VS laag blijft.