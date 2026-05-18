ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse arts loopt ebola op in Congo

Samenleving
door Redactie
maandag, 18 mei 2026 om 20:12
bijgewerkt om maandag, 18 mei 2026 om 20:20
anp180526161 1
Een Amerikaanse arts die werkt als zendeling in Congo, is positief getest op ebola nadat hij patiënten had behandeld in een lokaal ziekenhuis. Dat meldt Fox News op gezag van de christelijke hulporganisatie Serge. Volgens die Amerikaanse nieuwszender hebben twee andere Amerikaanse zendelingen ter plaatse, onder wie de vrouw van de besmette arts, geen symptomen. Ook zij werkten met patiënten. Hoe het de arts vergaat, wordt niet gemeld.
Het zou gaan om de Bundibugyo-variant, die recentelijk uitbrak in Congo en al aan meer dan honderd mensen het leven kostte. Van een kleine vierhonderd anderen wordt vermoed dat zij het virus ook hebben opgelopen, meldde de BBC eerder op maandag.
Voor de Bundibugyo-variant van ebola is geen vaccin voorhanden. Behandeling van de gevolgen van een besmetting is dan ook hoofdzakelijk "ondersteunend", zo schrijft het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC). Desgevraagd bevestigt die instantie tegenover persbureau Reuters dat de Amerikaan besmet is geraakt in Congo. Er zou worden gewerkt om hem over te brengen naar Duitsland voor behandeling. De CDC benadrukt dat het gevaar van de ebolavariant voor de VS laag blijft.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

Header - Match Plan 675 x 427

Steeds meer ondernemers verdienen twee keer aan de verkoop van hun bedrijf

ANP-557206546

'Terwijl bedrijven schreeuwen om mensen, blijven statushouders werkloos'

Loading