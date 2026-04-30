Energiebedrijven bezorgd over ACM-plan tarief stroomproducenten

DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijven zijn "ernstig bezorgd" over plannen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor een zogenoemd invoedingstarief voor grote elektriciteitsproducenten. Daarmee moeten bijvoorbeeld zonneparken, windparken en elektriciteitscentrales meebetalen aan de kosten voor het uitbreiden van het volle stroomnet.

De ACM kondigde donderdag aan verder te gaan met de uitwerking van het tarief. De maatregel moet de producenten stimuleren het net zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zodat netbeheerders het net minder hoeven te verzwaren. Die besparingen moeten uiteindelijk leiden tot lagere netkosten voor huishoudens en bedrijven. Momenteel worden de kosten alleen betaald door afnemers van stroom.

Brancheorganisatie Energie-Nederland stelt echter dat het tarief "precies het tegenovergestelde bereikt" en dat het er juist voor zorgt dat afnemers het net minder efficiënt gaan gebruiken. "Terwijl daar het grootste potentieel ligt om het net daadwerkelijk efficiënter te benutten", aldus de koepelorganisatie. "Door de focus te verleggen naar producenten blijven belangrijke mogelijkheden aan de vraagzijde om het net efficiënter te gebruiken te veel onbenut."

Meer onzekerheid

De maatregel leidt volgens Energie-Nederland tot extra kosten en meer onzekerheid voor producenten van en investeerders in duurzaam opgewekte stroom. De brancheorganisatie wil dat de ACM ervan afziet.

Ook de branchevereniging voor bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector, Holland Solar, is niet blij met het tarief. Onduidelijkheid rond de uitwerking zou ertoe leiden dat exploitanten van grote zonnepaneelinstallaties projecten niet meer financieel rond kunnen krijgen.

Duidelijkheid

Holland Solar wil dat de waakhond en de politiek snel met meer duidelijkheid komen over de invoering en uitwerking van het tarief. "Zonder heldere en stabiele regels dreigt een situatie waarin investeringen stilvallen en de energietransitie vertraging oploopt."

De toezichthouder wil het invoedingstarief stapsgewijs invoeren, op zijn vroegst vanaf 1 januari 2032. De ACM meldt zorgen van marktpartijen te hebben ontvangen, na de eerste plannen voor een invoedingstarief. De toezichthouder zegt de zorgen serieus te nemen en ze "een belangrijke plaats te geven in het verdere onderzoek naar een invoedingstarief".