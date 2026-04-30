Afgelopen dagen meerdere kleine brandjes op Oirschotse Hei

WINTELRE (ANP) - In de afgelopen dagen waren er al meerdere kleine brandjes op de Oirschotse Hei ten westen van Eindhoven. Die waren snel uit. Op de momenten dat die vuren uitbraken, waren militairen niet aan het oefenen op het terrein. Dat zegt de Koninklijke Marechaussee.

Tijdens een militaire oefening donderdag brak een grote brand uit. Militairen hebben vervolgens de hulpdiensten gewaarschuwd. Een gebied van ongeveer 500 bij 500 meter staat in brand. Wanneer het vuur geblust is, begint de marechaussee aan het onderzoek naar de oorzaak.