ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Afgelopen dagen meerdere kleine brandjes op Oirschotse Hei

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 19:24
anp300426237 1
WINTELRE (ANP) - In de afgelopen dagen waren er al meerdere kleine brandjes op de Oirschotse Hei ten westen van Eindhoven. Die waren snel uit. Op de momenten dat die vuren uitbraken, waren militairen niet aan het oefenen op het terrein. Dat zegt de Koninklijke Marechaussee.
Tijdens een militaire oefening donderdag brak een grote brand uit. Militairen hebben vervolgens de hulpdiensten gewaarschuwd. Een gebied van ongeveer 500 bij 500 meter staat in brand. Wanneer het vuur geblust is, begint de marechaussee aan het onderzoek naar de oorzaak.
loading

POPULAIR NIEUWS

ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

overbieden

anp 477851024

271886559_m

152304619_m

anp300426053 1

Loading