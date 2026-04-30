Trump prijst koning Charles bij afscheid in Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben op de laatste dag van hun staatsbezoek aan de VS afscheid genomen van president Donald Trump en first lady Melania Trump. Bij het vertrek prees Trump de Britse vorst nogmaals. "Wat mij betreft is hij de beste koning die er is", aldus de president, terwijl de echtparen poseerden voor foto's voordat ze het Witte Huis binnengingen.

Charles en Camilla poseerden binnen nogmaals voor foto's. Na vijf minuten verschenen ze weer buiten. Charles schudde Trump de hand en kuste Melania op de wang voordat hij samen met Camilla in de gereedstaande auto vertrok.

Voor het Britse koningspaar zat het er toen nog niet helemaal op. Ze bezochten daarna in Washington begraafplaats Arlington, waar ze een krans legden bij het Graf van de Onbekende Soldaat. Charles en Camilla reizen ook nog naar Front Royal, in Virginia, waar ze een buurtfeest bijwonen. Charles gaat daarnaast naar een nationaal park en Camilla bezoekt een groep paardenfokkers.