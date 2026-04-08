Joodse koepel wil dat minister en GelreDome concert Ye schrappen

AMSTERDAM (ANP) - Het Centraal Joods Overleg vraagt justitieminister David van Weel en het GelreDome twee concerten van rapper Ye op 6 en 8 juni te annuleren. Het verzoek volgt op stappen in het Verenigd Koninkrijk, waar drie concerten werden geannuleerd nadat de Britse regering hem de toegang tot het land had ontzegd. Ye, ook bekend onder de naam Kanye West, staat ter discussie door antisemitische uitingen die hij jarenlang deed.

Voorzitter Chanan Hertzberger van het CJO zegt dat "onze synagogen en scholen worden aangevallen, onze kinderen gaan naar school onder bescherming van de Koninklijke Marechaussee. En in datzelfde Nederland wordt een artiest met open armen ontvangen die zichzelf een nazi noemt, Hitler verheerlijkt en een nummer heeft uitgebracht met de titel 'Heil Hitler'. Het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben een grens getrokken. Wij verzoeken GelreDome en de Nederlandse regering om dezelfde norm te stellen."

Het GelreDome liet woensdag weten niet inhoudelijk op het verzoek te willen reageren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zei later met een reactie te komen. De concertorganisator was vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.