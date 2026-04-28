Medewerkers omarmen AI sneller dan organisaties kunnen bijbenen: 'Drie concrete stappen nodig'

AI ontwikkelt zich in hoog tempo van experiment naar een vast onderdeel van het dagelijkse werk . Uit nieuw onderzoek van Integron onder bijna 5.000 werkenden blijkt dat inmiddels 36% van de medewerkers AI gebruikt in het werk. Vorig jaar was dat nog 26%. Tegelijkertijd geeft slechts 34% van de medewerkers aan dat hun organisatie actief bezig is met de inzet van AI. Daarmee ontstaat een duidelijke spanning op de werkvloer: medewerkers bewegen sneller dan organisaties zelf.

De gemiddelde AI-volwassenheid van Nederlandse organisaties komt uit op een 6,51. Dat laat zien dat Nederland de experimenteerfase grotendeels voorbij is, maar nog niet in een fase zit waarin AI breed en structureel is verankerd. “Veel organisaties denken nog dat ze een technologievraagstuk hebben, terwijl het in werkelijkheid een organisatievraagstuk is,” zegt Egbert Engelfriet, Managing Director van Integron, tegen APS. “Medewerkers zijn al begonnen. De uitdaging zit nu vooral in leiderschap, vaardigheden en het slim organiseren van AI binnen processen en teams.”

Medewerkers zijn al begonnen

AI wordt steeds vaker ingezet voor praktische toepassingen in het dagelijks werk. Medewerkers gebruiken AI onder andere voor het schrijven van teksten, het samenvatten van informatie, het analyseren van data en het versnellen van repetitieve taken. Opvallend is dat dit vaak zonder duidelijke richting vanuit organisaties gebeurt. Medewerkers ontdekken zelf wat werkt en passen AI zelfstandig toe in hun werk. Dat laat zien hoe toegankelijk AI inmiddels is geworden, maar maakt ook duidelijk dat organisaties het risico lopen achter de feiten aan te lopen.

De echte achterstand zit niet in technologie

Volgens het onderzoek zit de grootste uitdaging niet in toegang tot tools, maar in de manier waarop organisaties AI organiseren.

Vooral op deze onderdelen blijven organisaties achter:

-leiderschap en duidelijke visie

-ontwikkeling van AI-vaardigheden

-governance en verantwoord gebruik

-integratie van AI in processen en besluitvorming

-Veel organisaties experimenteren nog met losse toepassingen, terwijl structurele impact pas ontstaat wanneer AI breder wordt ingebed in de organisatie.

AI maakt werk niet minder menselijk

De angst dat AI werk onpersoonlijker maakt, blijkt volgens het onderzoek beperkt. Bijna 60% van de medewerkers geeft aan dat technologie helpt om werk beter te doen zonder dat dit ten koste gaat van het menselijke aspect. Daarnaast verwacht 64% dat menselijk contact juist belangrijker wordt in het werk van de toekomst. AI neemt werk dus niet simpelweg over, maar verandert vooral hoe werk wordt ingericht. Repetitieve taken verdwijnen naar de achtergrond, waardoor meer ruimte ontstaat voor creativiteit, samenwerking en persoonlijk contact.

Van experimenteren naar volwassen worden

Volgens Integron ligt de volgende fase niet in meer experimenteren, maar in volwassen worden.

Dat vraagt van organisaties drie concrete stappen:

-investeren in AI-geletterdheid en vaardigheden

-duidelijke kaders creëren rondom verantwoord gebruik

-AI structureel integreren in processen en besluitvorming

“De vraag is niet hoeveel AI een organisatie gebruikt,” zegt Engelfriet. “De echte vraag is hoe goed AI wordt geïntegreerd in werk, processen en besluitvorming, zodat organisaties sneller en met meer impact kunnen handelen.”