Nederland vindt omvang nieuwe EU-begroting veel te hoog

BRUSSEL (ANP) - Nederland vindt met een aantal andere EU-lidstaten de omvang van de EU-meerjarenbegroting 2028-2034 veel te hoog. De Europese Commissie heeft een begroting voorgesteld van bijna 2000 miljard euro, een verhoging van 800 miljard euro. Behalve Nederland vinden ook in ieder geval België, Zweden en Finland dat onacceptabel, zo bleek dinsdag tijdens een vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

De bijdrage van Nederland aan de EU-begroting zou met 50 procent stijgen en dat is "onaanvaardbaar", zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) dinsdag. Voor Zweden zou de bijdrage met 80 procent omhooggaan. "Dat is niet realistisch", zei Jessica Rosencrantz, minister voor Europese Zaken.

"Buiten proportie", vindt België de door de Commissie voorgestelde verhoging. "Op nationaal niveau moeten we onze broekriem aanhalen. Dan moet dat ook op EU-niveau gebeuren", zei de Belgische minister Maxime Prévot van Buitenlandse Zaken.

Sterkere rol Europees Parlement

Duitsland en Frankrijk hadden zich eerder tegen de verhoging uitgesproken.

Vrijwel alle ministers hebben dinsdag gezegd dat de lidstaten de belangrijkste rol in de besluitvorming moeten behouden. De Commissie heeft een sterkere rol van het Europees Parlement voorgesteld. Daar lijken de lidstaten weinig voor te voelen.

Meerjarenbegroting 2200 miljard euro

Zodra de lidstaten het eens zijn over de omvang van de begroting en de verdeling ervan over beleidsonderwerpen zoals landbouw en defensie, kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen.

Ook het parlement moet nog een gezamenlijk standpunt bepalen. Een meerderheid van het parlement wil een meerjarenbegroting van 2200 miljard euro.

Het is de bedoeling dat er eind 2026 een akkoord ligt.